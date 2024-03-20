بوغالي: الجزائر ساهمت في تحرير جمهورية غينيا بيساو

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يوم الأربعاء، سفير جمهورية غينيا بيساو بالجزائر مامادو أليو جالو.

وفي مستهل اللقاء، أشاد بوغالي بالعلاقات المتجذرة بين البلدين. مذكرا بمساهمة الجزائر في تحرير غينيا بيساو، وفي الوصول إلى إمضاء اتفاق وقف إطلاق النار واستقلال البلاد عام 1974.

وعن الزيارة المرتقبة لرئيس جمهورية غينيا بيساو عومارو سيسوكو أومبالو إلى الجزائر، قال بوغالي إنها ستعطي زخما للعلاقات الثنائية بين البلدين، عبر إبرام اتفاقيات تعاون في عدّة مجالات.

كما ثمن المسؤول دعم غينيا بيساو لترشح الجزائر في المؤسسات الدولية، وبالخصوص في مجلس الأمن، ومجلس السلم الإفريقي، والمنظمة الدولية للطيران المدني، واتحاد البريد الدولي.

من جانبه، نوّه السفير أليو جالو بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيدا بدور الجزائر كقوة إقليمية في إفريقيا.

كما أكد السفير ضرورة فتح باب التعاون بين غينيا بيساو والجزائر، في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقوية، مشيرا إلى إعادة تفعيل المنح الدراسية لطلبة بلاده، خاصة في العلوم الشرعية وتكوين الأئمة.