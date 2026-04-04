بوغالي: الجزائر نموذج رائد في إزالة الألغام التي خلفها الاستعمار

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم السبت، أن الجزائر تستحضر ماضيًا أليمًا خلّفته الألغام الاستعمارية، مجددًا التزامها بمواصلة الجهود الدولية الرامية إلى حظرها وتجريمها.

وبمناسبة إحياء اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، قال بوغالي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “تستحضر الجزائر ماضيًا أليمًا خلفته الألغام الاستعمارية، وتؤكد ريادتها في الدعوة إلى حظرها وتجريمها، إذ تمكن الجيش الوطني الشعبي من إزالة ملايين الألغام وتطهير مساحات واسعة وتحويلها إلى فضاءات للحياة، في تجسيدٍ لالتزامها بحماية مواطنيها وصون أمنهم.”

وأوضح بوغالي أن التجربة الجزائرية تُعد نموذجًا إنسانيًا رائدًا في مجال إزالة الألغام، بفضل الجهود الكبيرة للجيش الوطني الشعبي الذي نجح في تطهير مساحات واسعة من الألغام التي زرعها الاستعمار، مؤكّدًا أنها تعكس التزام الجزائر بحماية مواطنيها وصون أمنهم، وتعزيز الوعي الدولي بخطورة هذه الأسلحة والدفع نحو عالم خالٍ منها.