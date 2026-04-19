بوغالي يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان

مجددا رفضه المطلق لأي مساس بسيادة وأمن الدول العربية

رحب رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، و”الذي يُعد خطوة إيجابية مهمة نحو إنهاء التصعيد والعدوان الصهيوني واستعادة الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة، بما يستجيب لتطلعات الشعب اللبناني الشقيق في السلم والطمأنينة.”

وأعرب بوغالي في بيان الاتحاد الذي وقعه اليوم الأحد 19 أفريل، “عن تقديره للجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية التي أفضت إلى التوصل لهذا الاتفاق، مؤكداً دعمه الكامل لسيادة لبنان وأمنه ووحدة أراضيه وسلامة شعبه، بما يضمن وضع حدٍّ للاعتداءات الصهيونية المتكررة على أراضيه التي تهدد سيادتها وتزعزع استقراره”.

وأكد بوغالي، “رفضه القاطع والمطلق لأي مساس بسيادة أيّة دولة عربية أو انتهاك لأراضيها أو تهديد أمنها واستقرارها، مشدداً على أن أمن الدول العربية وسلامة شعوبها لا يمكن التهاون معه.”

كما أدان الاتحاد البرلماني العربي “الإجراء غير القانوني الذي أقدم عليه الكيان الصهيوني بتعيينه مبعوثا دبلوماسيا لما يسمى “أرض الصومال”، إذ يعتبر ذلك تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.”