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بوغالي يشارك في مراسم تنصيب رئيس نيجيريا الجديد

الشروق أونلاين
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بوغالي يشارك في مراسم تنصيب رئيس نيجيريا الجديد
أرشيف
رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي

يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مراسم تنصيب رئيس نيجيريا الجديد المقررة الأحد والاثنين بالعاصمة أبوجا.

وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، الأحد، أن بوغالي توجه إلى جهورية نيجيريا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب “أسيواجو بولا أحمد تينوبو”.

وستجرى مراسم التنصيب يومي 28 و29 من هذا الشهر بالعاصمة ” أبوجا” وذلك بحضور عديد المدعوين من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم من القارة الإفريقية ومن خارجها.

وتدخل مشاركة رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا الحدث ضمن الصور التي تعبر عن مدى عمق عرى الصداقة والتعاون بين البلدين الذين يعدان من أكبر بلدان القارة، وتأكيدا لما يتمتعان به من وزن وانسجام في المواقف إزاء عديد الملفات المطروحة في إفريقيا.

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