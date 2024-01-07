بوقرة يرشح 3 منتخبات للتتويج بكأس أمم إفريقيا

رشّح الدولي الجزائري السابق، مجيد بوقرة ثلاثة منتخبات للتتويج بكأس أمم إفريقيا التي تحتضنها كوت ديفوار بداية من 13 جانفي الجاري.

وقال مجيد بوقرة في تصريحات إعلامية، إنه يرشح كل منظم الدورة منتخب كوت ديفوار، بالإضافة إلى منتخب المغرب الذي وصل إلى نصف نهائي مونديال قطر، ومنتخب مصر.

وتحدث بوقرة عن المنتخب الجزائري، وقال: “الأمور لن تكون سهلة في المجموعة أمام بوركينافاسو وموريتانيا وأنغولا، لكن سيبذل اللاعبون والمدرب قصارى جهدهم للفوز بهذه البطولة، ليس لدي أدنى شك في أن هذا المنتخب سيقدم كل ما في وسعه لإسعاد الشعب الجزائري”.