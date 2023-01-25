بوقرة يركز على هذا الجانب قبل مباراة كوت ديفوار

يواصل المنتخب الوطني للمحليين، تحضيراته لمباراة ربع النهائي، المرتقبة أمسية هذا الجمعة أمام كوت ديفوار.

وخاض أشبال بوقرة حصتهم التدريبية ليوم الثلاثاء، في نفس توقيت مباراة كوت ديفوار، على الساعة الخامسة مساء.

وعرفت الحصة التدريبية، اندماج المدافع أيوب عبد اللاوي في التدريبات الجماعية، فيما يخضع الثنائي ذبيح ودهيري إلى برنامج خاص.

وركز المدرب مجيد بوقرة، خلال التدريبات على التنشيط الهجومي، والنقل السريع للكرة بين لاعبيه.

كما ركز “الماجيك”، على إنهاء الهجمات، خاصة وأن المنتخب الجزائري يعاني نقصا من جانب الفعالية الهجومية.

وسجل المنتخب الوطني للمحليين ثلاثة أهداف، في الثلاث مباريات التي لعبها في دور المجموعات، حيث فاز في الافتتاح على ليبيا بهدف دون رد، وعلى إثيوبيا وموزمبيق بنفس النتيجة.

ويخوض اشبال بوقرة أمسية الأربعاء، حصتهم التدريبية ما قبل الأخيرة، قبل مواجهة كوت ديفوار الجمعة، وهي الحصة التي ستكون مفتوحة أمام لإعلاميين.