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رياضة

بولاية يسجل هدفا عالميا ويقود الغرافة لفوز مثير (فيديو)

عمر سلامي
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بولاية يسجل هدفا عالميا ويقود الغرافة لفوز مثير (فيديو)
ح.م
فريد بولاية

قاد الدولي الجزائري فريد بولاية ناديه الغرافة لفوز مثير أمام نادي العربي، في إطار الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر.

وسجل بولاية هدف الفوز في د89 عن طريق مخالفة مباشرة، ليقود ناديه للفوز بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة.

ورفع بولاية رصيده إلى 4 أهداف، فيما يتصدر زميله في الفريق ياسين براهيمي قائمة هدافي الدوري برصيد 12 هدفا.

وتمكن براهيمي من تسجيل الهدف الأول في مباراة العربي، في د4 من ضربة جزاء.

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