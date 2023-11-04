بولاية يسجل هدفا عالميا ويقود الغرافة لفوز مثير (فيديو)
قاد الدولي الجزائري فريد بولاية ناديه الغرافة لفوز مثير أمام نادي العربي، في إطار الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر.
وسجل بولاية هدف الفوز في د89 عن طريق مخالفة مباشرة، ليقود ناديه للفوز بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة.
هدف فريد بولاية لأنه من مسافة أبعد
🏃⚽️ 🥅 #قطر #دوري_نجوم_قطر #الغرافة_العربي #فريد_بولاية #عمر_السومة #الهدف_الأجمل https://t.co/RrJz0IZv8e
— #Ismael💙 (@IsmaelGentle) November 4, 2023
ورفع بولاية رصيده إلى 4 أهداف، فيما يتصدر زميله في الفريق ياسين براهيمي قائمة هدافي الدوري برصيد 12 هدفا.
وتمكن براهيمي من تسجيل الهدف الأول في مباراة العربي، في د4 من ضربة جزاء.