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رياضة

بونجاح ضمن تشكيلة أساطير إفريقيا الأولمبيين

عمر سلامي
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بونجاح ضمن تشكيلة أساطير إفريقيا الأولمبيين
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بغداد بونجاح

اختير الدولي الجزائري بغداد بونجاح ضمن تشكيلة أساطير إفريقيا الأولمبيين لكرة القدم.

ونشرت الصفحة الرسمية للألعاب الأولمبية باريس 2024، تشكيلة أساطير إفريقيا الأولمبيين، والتي ضمت أسماء ثقيلة على غرار الكاميروني صامويل إيتو والنيجيري أوكوشا.

كما ضمت التشكيلة أيضا المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني، والكاميروني ريغوبرت سونغ، وأسماء أخرى من النجوم الأفارقة.

للتذكير فإن بغداد بونجاح كان ضمن منتخب الجزائر لأقل من 23 سنة، المشارك في الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016.

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