بِالفيديو: بونجاح يتألّق تسجيلا وتمريرا

تألّق اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء السبت، تسجيلا وتمريرا.

وفاز فريق الشمال بِنتيجة (3-2) على الضيف نادي أم صلال، في مباراة لِحساب الجولة العشرين من عمر البطولة القطرية.

وسجّل المهاجم بونجاح هدفا لِفريقه الشمال في الدقيقة الـ 45+7، وصنع آخر في الدقيقة الـ 59. رافعا رصيده إلى 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة في البطولة القطرية هذا الموسم.

وبات فريق الشمال يجمع 37 نقطة في المركز الثاني، متخلّفا بِفارق 4 نقاط عن الرائد نادي السد. ويشغل فريق أم صلال الرتبة العاشرة بِرصيد 20 نقطة.

ولا تزال تنقص فريق القائد بغداد بونجاح مباراة متأخّرة.