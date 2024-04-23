بيان “الفاف” بِخصوص المباراة الإفريقية لِاتحاد العاصمة

جدّد اتحاد الكرة الجزائري، الثلاثاء، دعمه لِنادي اتحاد العاصمة في “قضيّته” الخاصّة بِمُنافسة كأس الاتحاد الإفريقي للعبة.

جاء ذلك على هامش انعقاد المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، بِمقرّ الهيئة بِدالي إبراهيم.

وقالت هيئة الرّئيس وليد سعدي بِهذا الشّأن: “يتأسّف اتحاد الكرة الجزائري لِعدم تنظيم مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي. كنّا نودّ أن تُحترَم قيم الرياضة”، في إشارة إلى تسييس نظام محمد السّادس لِمُباراة في كرة القدم.

وأضافت: “يُقدّم المكتب الفيدرالي دعمه الكامل لِاتحاد العاصمة، وسيُسانده بِكلّ الجهود اللازمة لِتأكيد حقوقه أمام السّلطات الدولية. ويُشيد المكتب الفيدرالي بِرُوح التضامن التي أبدتها فرق البطولة الوطنية (نُصرة لِاتحاد العاصمة)، والتي تدلّ على أن الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص تُوحّد ولا تُفرّق”.

ويعني هذا البيان أن اتحاد الكرة الجزائري لجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية بِمدينة لوزان السويسرية، لِإنصاف فريق “سوسطارة”. عِلما أن أحكام هذه الهيئة تُلزِم الجميع بِتطبيقها، حتّى ولو تعلّق الأمر بِالاتحاد الدولي أو الإفريقي لِكرة القدم.