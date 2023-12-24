بيان من الخارجية حول وضع الجزائريين في غزة

استقبل المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج يوم الأحد، ممثلين عن عائلات الجالية الجزائرية في غزة.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، فقد طرحت أفراد عائلات الجزائريين الموجودين في غزة “انشغالاتهم حول عملية إجلاء ذويهم العالقين بغزة”.

كما أعرب المشاركون في اللقاء الذي أجري بمقر الخارجية عن “قلقهم إزاء المخاطر الناجمة عن الاعتداءات الهمجية لقوات الاحتلال الصهيونية”.

وأكّد ممثل الوزارة خلال اللقاء، أنه “قد تمّ اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة للقيام بعملية الإجلاء في أحسن الظروف”.

وقال المسؤول إن السلطات العليا للبلاد “تولي أهمية بالغة لمتابعة وضعية جاليتنا بغزة”، يضيف ذات البيان.

وطمأنت مصالح الخارجية عائلات الجزائريين الموجودين في غزة بأنها “تتابع وضعية الجالية عن كثب”. حيث تمّ اتخاذ “جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة، بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالقاهرة”.

وتهدف هذه الإجراءات، يقول البيان، إلى “مباشرة عملية الإجلاء فور الحصول على تراخيص العبور عن طريق منفذ رفح من قبل السلطات المصرية”.