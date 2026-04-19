بيان هام حول الإعفاء من شرط تمثيل النساء في القوائم الانتخابية

أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السبت، جملة من الأحكام القانونية المتعلقة بطلبات الإعفاء من شرط تمثيل النساء ضمن قوائم المترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني المقررة يوم 2 جولية 2026.

وجاء في بيان للسلطة أن هذا التوضيح يستند إلى أحكام الدستور، لاسيما المادة 59 منه، وكذا المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 4 أبريل 2026، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، إضافة إلى القانون العضوي رقم 26-05 المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وفي هذا الإطار، أكدت السلطة أن الإعفاء من شرط تمثيل النساء، بالنسبة للقوائم التي لم تستوف نسبة الثلث المنصوص عليها في المادة 191 من القانون العضوي للانتخابات، لا يعني بأي حال من الأحوال الإعفاء الكلي من التمثيل النسوي.

وشددت على أن هذا الإجراء يخص فقط الإعفاء من نسبة الثلث، مع إلزامية إدراج حد أدنى من التمثيل النسوي ضمن القوائم الانتخابية، بغض النظر عن الاستفادة من هذا الإعفاء، وذلك تحت طائلة رفض القائمة.

وفي وقت سابق، كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن إمكانية إعفاء بعض القوائم المترشحة من شرط تمثيل النساء، وذلك وفق ضوابط قانونية محددة.

وجاء في بيان للسلطة، أنه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 4 أبريل 2026، والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، وعملاً بأحكام المادة 12 من القانون العضوي رقم 26-05 المعدل والمتمم لقانون الانتخابات، يمكن للقوائم التي لم تستوف نسبة الثلث (1/3) من تمثيل النساء، التقدم بطلب إعفاء.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يخص القوائم المترشحة سواء تحت رعاية حزب سياسي أو في إطار قوائم حرة، حيث يتعين عليها تقديم طلب رسمي إلى المنسق الولائي على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية، قصد الاستفادة من هذا الإعفاء.

