بيتكوفيتش: المُنعرج كان في غرفة حفظ الملابس ما بين الشوطَين

عقد النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مؤتمرا صحفيا، بِالعاصمة الأوغندية كامبالا مساء الإثنين.

جاء ذلك بعد فوز ثمين لـ “الخضر” بِنتيجة (1-2) أمام المُضيّف الأوغندي، في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال بيتكوفيتش إنه تحدّث مع لاعبيه في غرفة حفظ الملابس بعد نهاية الشوط الأوّل، وحاول الرّفع من معنوياتهم، بعد أن لاحظ علامات الإحباط.

وأضاف أن الخطاب و”العلاج” النفسي أثمرا لاحقا، بِدليل انتفاضة لاعبيه منذ انطلاق الشوط الثاني، وتسجيل هدفَي الانتصار.

وتابع التقني السويسري يقول إن التركيز على التحضير الذهني ضروري، ذلك أن مواجهة غينيا كوناكري والشوط الأوّل ضدّ أوغندا، أظهرا وكأن اللاعبين لا يتواصلون مع بعضهم البعض، وبِالتالي يستحيل التنسيق وتجاوز عقبة المنافس.

وعن أوّل لقاء رسمي له في القارّة السّمراء، قال بيتكوفيتش إن الأجواء في العاصمة الأوغندية كامبالا أعادت إلى ذهنه، صور مونديال 2010 بِجنوب إفريقيا.

واختتم فلاديمير بيتكوفيتش محطّته الإعلامية مُوجّها تشكّراته إلى لاعبيه، بعد تمرّدهم في الشوط الثاني، وتحويل التخلّف إلى فوز وزنه من ذهب. وقال إنه سيسعى جاهدا لِتثبيت المنتخب الوطني بِنسخة الانتصارات لا غير.