بيكهام يعترف بِأنّه يهودي

كشف نجم كرة القدم الإنجليزية سابقا ديفيد بيكهام عن جذوره اليهودية، في أحدث ظهور إعلامي له.

وقال ديفيد بيكهام – البالغ من العمر 48 سنة – إنه فخور لِكونه ينتمي إلى اليهود.

وَنَشرت التصريحات في أحدث تقرير لها بِهذا الشّأن، الصحيفة اليهودية التي يقع مقرّها بِالعاصمة البريطانية لندن “ثي جويش كرونيكل”.

وأضاف بيكهام أن جدّه من أمّه يهودي، ومُتديّن، ويرتدي القلنسوة (قبعة اليهود)، ويحرص على أن يجعل من يوم السبت عطلة دينية. كما تُعِدُّ جدّته في مطبخ البيت أطباقا تعوّد على تناولها أسلافها اليهود.

ويحوز ديفيد بيكهام حاليا منصب رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يمتلك جزءا من أسهمه، ويستعدّ لِترسيم صفقة انتداب قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.