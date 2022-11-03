“بيكي” يُعلن عن تعليق الحذاء

أعلن اللاعب الدولي الإسباني السابق ومدافع فريق برشلونة جيرارد بيكي، الخميس، عن اعتزال مُمارسة رياضة كرة القدم.

وظهر جيرارد بيكي في شريط فيديو، قال فيه إنه سيضع حدّا لِمشواره الرياضي، بعد أن يخوض المواجهتَين المقبلتَين لِفريقه برشلونة الإسباني.

ويُشير بيكي هنا إلى مقابلتَي البطولة الإسبانية أمام الزائر نادي ألميريا والمضيّف فريق أوساسونا، السبت والثلاثاء المقبلَين على التوالي.

وكان جيرارد بيكي (35 سنة) قد تكوّن في مدرسة “لاماسيا” التابعة لِنادي برشلونة الإسباني، قبل أن يستهلّ المشوار على مستوى الأكابر مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2004.

وزيّن جيرارد بيكي رفوف خزانته بِعدّة تتويجات، على غرار كأس العالم 2010 وأمم أوروبا 2012 مع منتخب إسبانيا، ورابطة أبطال أوروبا عام 2008 مع مانشستر يونايتد، وأعوام 2009 و2011 و2015 مع برشلونة، ولقب بطولة إسبانيا مع “البلاوغرانا” أعوام 2009 و2010 و2011 و2013 و2015 و2016 و2018 و2019، وتتويجات أخرى كبيرة وغالية.