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رياضة

بُشرى سارّة لـ “بن رحمة”

علي بهلولي
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بُشرى سارّة لـ “بن رحمة”
ح.م

طرأ جديد بِخصوص مستقبل اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، وسوق التحويلات بِصفة خاصّة.

ويرتبط المهاجم بن رحمة (28 سنة) مع نادي وست هام بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026. وقد أعارته إدارة الفريق الإنجليزي في فيفري الماضي إلى نادي ليون الفرنسي، لِمدّة 6 أشهر.

وأقنعت إدارة نادي ليون نظيرتها من فريق وست هام بِمبلغ 15 مليون أورو، نظير شراء عقد بن رحمة. تقول صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها بِهذا الصّدد نشرته، الخميس.

ووفقا للمصدر، فإن الصّفقة أُبرمت بِنسبة كبيرة، ينقصها فقط توقيع مسؤولي الناديَين.

ومنذ التحاقه بِفريق ليون، شارك بن رحمة في 14 مباراة، يوجد بينها 12 مواجهة خاضها أساسيا، في بطولة فرنسا وكأس هذا البلد. وسجّل 3 أهداف، كما وزّع 4 تمريرات حاسمة.

وينتظر سعيد بن رحمة وفريقه ليون مساء هذا السبت، نهائي كأس فرنسا أمام نادي باريس سان جيرمان.

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