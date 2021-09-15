بِالصور: هذا هو ملعب مباراة منتخبَي النيجر والجزائر

منحت “الكاف” لاتحاد النيجر لكرة القدم، رخصة خوض المقابلات الدولية بِملعب العاصمة نيامي.

وكان قرار المنع الذي اتّخذ في تاريخ سابق، سببه عدم استجابة ملاعب النيجر للمقاييس الدولية المعمول بها.

ويرأس اتحاد النيجر لكرة القدم المسؤول جبريلا حميدو، وهو ضابط في الجيش، وعضو في اللّجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي للعبة. ولا يُستبعد أن يكون الرّجل قد استغلّ المنصب، وتحرّك في أروقة “الكاف”، لِترسيم ملعب نيامي.

وهكذا احتضن ملعب “الجنرال سيني كونتشي” بِالعاصمة نيامي عصر السبت الماضي، مباراة نادي الدرك الوطني من النيجر وضيفه فريق لو ميساجي من البورندي. وقد انتهت بِنتيجة هدف لِمثله، في إطار ذهاب الدور الأوّل من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وتُظهر الصور الستّ المُدرجة ملعب “الجنرال سيني كونتشي”، ولقطات من مباراة نادي الدرك الوطني من النيجر وضيفه فريق لو ميساجي من البورندي.

ويُفترض أن يحتضن الميدان المذكور آنفا مباراة النيجر والمنتخب الوطني الجزائري، في الـ 9 من أكتوبر المقبل، بِرسم الجولة الرّابعة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

ودشّنت سلطات النيجر ملعب “الجنرال سيني كونتشي” في عام 1989، وهو منشأة كروية معشوشبة طبيعيا، تتّسع لِنحو 50 ألف مُتفرّج. من إنجاز شركة صينية.

وبُني ملعب “الجنرال سيني كونتشي” على أنقاض ميدان قديم، كان يحمل تسمية ملعب “29 جويلية”.

وسبق للمنتخب الوطني الجزائري أن لعب مرّتَين فوق أرضية هذا الميدان، سواء في نسخته القديمة أو الجديدة. ففي المناسبة الأولى عام 1981، خسر “الخضر” بِنتيجة (0-1) بعيدا عن الدّيار إيابا، بعد أن فاز زملاء المهاجم رابح ماجر بـ (4-0) ذهابا بِملعب “17 جوان” بِقسنطينة (محمد حملاوي حاليا)، في إطار الدور الثالث وقبل الأخير من تصفيات كأس العالم طبعة إسبانيا 1982. وفي المناسبة الثانية عام 2003، خسر أشبال الناخب الوطني رابح سعدان (0-1) خارج القواعد ذهابا، قبل أن يفوزا بِالجزائر إيابا (6-0). بِرسم الدور الأوّل لِتصفيات كأس العالم 2006.

وبِخصوص حالة الطّقس، فَتُشير مصالح الرّصد الجوّي إلى الحرّ الشديد، حيث تتراوح الأرقام ما بين 32 و37 درجة بِالعاصمة نيامي شهر أكتوبر المقبل. والله أعلم.