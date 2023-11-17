بِالصّور: الموزمبيق تشرع في التحضير لِمواجهة الجزائر

شرع منتخب الموزمبيق لِكرة القدم، الجمعة، في التحضير لِمواجهة “مُحاربي الصّحراء”.

وتُجرى هذه المباراة بِالموزمبيق بعد ظهيرة الأحد المقبل، في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وخاض لاعبو منتخب الموزمبيق داخل القواعد وبِملعب المواجهة، مرانا لِإزالة أعراض الإرهاق.

وكان وفد منتخب “الأفاعي السّوداء” قد عاد من بوتسوانا، مباشرة بعد خوضه مباراة أمام منتخب هذا البلد بعد ظهيرة الخميس. عِلما أن المسافة بينهما ليست بعيدة مقارنة بِالجزائر (تفصلهما زيمباوي).

وجهّز اتحاد الموزمبيق لِكرة القدم طائرة خاصّة، لِسفرية وفد منتخب بلاده إلى بوتسوانا.