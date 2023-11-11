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رياضة

بِالصّور: الوزير الأوّل “العرباوي” شارك في المونديال ونال ذهبية إفريقية

علي بهلولي
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بِالصّور: الوزير الأوّل “العرباوي” شارك في المونديال ونال ذهبية إفريقية
ح.م
نذير العرباوي.

يعرف الوزير الأوّل الجديد نذير العرباوي القطاع الرياضي جيّدا، حيث سبق له أن مثّل ألوان المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد.

وحاز العرباوي شرف الحضور مع المنتخب الوطني، في أوّل مشاركة له في بطولة العالم، وكان ذلك في نسخة ألمانيا الشرقية عام 1974. فضلا عن افتكاكه ذهبية مسابقة كرة اليد في الألعاب الإفريقية، طبعة نيجيريا 1973، التي كانت التتويج الدولي الأول للكرة الصغيرة الجزائرية. كما حجز مقعدا في صفوف “الخضر”، خلال البطولة الإفريقية التي احتضنتها بلادنا عام 1976، وأحرز البرونز. وعلى مستوى الأندية، سطع نجم العرباوي مع فريق الناديت، وساهم في نيله 3 كؤوس للجمهورية أعوام 1972 و1973 و1976. وغيرها من المحطّات المُضيئة والتتويجات الكبيرة.

وفي نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم صيف 2019، ذلّل العرباوي – سفير الجزائر في القاهرة – العقبات أمام جماهير “مُحاربي الصّحراء”، واقتطع بِحنكة موافقة السلطات المصرية، بِجلب نحو 30 ألف مُشجّع جزائري، دعما معنويا للمنتخب الوطني في النّهائي الإفريقي أمام السنيغال.

وفضلا عن قطاعات أخرى على قدر كبير من الأهمّية، يملك نذير العرباوي كفاءة وتقاليد عريقتَين في الشأن الديبلوماسي. ما يُمكّنه من توظيف هذه الخبرة في المجال الرياضي، خاصّة لعبة كرة القدم، وتحييد الدسائس والمؤامرات والفساد، هذه الممارسات المُنحرفة التي تضرّر منها المنتخب الوطني إفريقيا وعالميا.

وتُظهر الصورتان المدرجتان أدناه نذير العرباوي، على النّحو التالي:

الأولى: الصفّ الأمامي، الثالث من اليمين، رفقة زملائه المُتوّجين بِذهبية الألعاب الإفريقية 1973.

الثانية: الصفّ الأمامي، الثالث من اليسار، ضمن صفوف فريق الناديت الذي أحرز كأس الجمهورية عام 1976.

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