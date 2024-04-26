بِالصّور: حديث عن حضور 40 ألف “جيجلي” في مباراة للقسم الثالث!

اكتظّت مُدرّجات ملعب “حسين رويبح” بِجيجل عن آخرها بعد ظهيرة الجمعة، في مباراة للفريق المحلّي أمام الزّائر نادي مولودية بجاية.

وتعادلت شبيبة جيجل سلبا مع مولودية بجاية، في مباراة جوارية بِرسم الجولة الـ 22 من عمر بطولة القسم الثالث لِكرة القدم، فوج “وسط- شرق”.

ويدور حديث حول أرجاء الملعب المذكور أعلاه، فحواه حضور نحو 40 ألف مُتفرّج. عِلما أن هذه المنشأة الرّياضية الجيجلية تتّسع لـ 30 ألف مُشجّع.

وبعد هذه المباراة، تتصدّر شبيبة جيجل لائحة الترتيب بِرصيد 56 نقطة، وتتموقع مولودية بجاية في المركز الثاني بِرصيد 48 نقطة.

وقبل 8 جولات عن إسدال السّتار، يبدو فريق “النّمرة” في أفضل رواق لِحصد تأشيرة الصّعود إلى القسم الثاني.

ومع تألّق محمد الأمين عمورة وأيمن محيوس (من مواليد الولاية رقم “18”)، وتقديم فريق الشبيبة المحلّية للعروض الإيجابية. بدا وأن “الجواجلة” وجدوا ضالّتهم.

وللمُهتمّين بِالشأن “السّوسيولوحي”، فإن أبناء ولاية جيجل – والمُشجّعين الرياضيين تحديدا – ارتبط ذكرهم في العاصمة بِنادي شباب بلوزداد، ويكفي أن ينتصر فريق الأحمر والأبيض بِملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر أو ميدان آخر، حتّى يصل صدى الأفراح والزّغاريت قادما من بلديات الطاهير والعوّانة والميلية وزيامة المنصورية!