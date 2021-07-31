بِالفيديو: آدم الوناس يُبدع أمام البايرن ثم يخرج مُصابا

تألّق اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس مساء السبت، في مباراة فريقه نابولي الإيطالي والمُنافس نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وفاز فريق نابولي بِثلاثية نظيفة، في هذه المباراة الودّية التي لُعبت بِألمانيا.

ودخل صانع الألعاب آدم الوناس إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 64، وحينها كانت النتيجة مُتعادلة سلبا.

وصنع آدم الوناس الهدفَين الأوّل والثاني لِفريقه نابولي، بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 69 والـ 71. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ولِسوء حظ الدولي الجزائري، أنه تعرّض بعدها لِإصابة، واضطرّ إلى مغادرة أرضية الميدان في الدقيقة الـ 81. بعد شعوره بِآلام على مستوى الكاحل الأيمن.

وتسبّب في إصابة آدم الوناس مدافع بايرن ميونيخ كريس ريتشاردز، بعد اعتداء خشن من الخلف.

ولم تُصدر إدارة نادي نابولي الإيطالي لِحدّ كتابة هذه الأسطر بيانا، تُوضّح فيه نوعية إصابة آدم الوناس، ومدى خطورتها من عدمها.