بِالفيديو: أبرز ما قدّمه عطال في أوّل مباراة له

يوسف عطال في أوّل ظهور له في البطولة التركية.

خاض اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال بعد ظهيرة الأحد، أوّل مباراة رسمية له مع فريقه الجديد أضنة سبور التركي.

ولم يلعب المدافع عطال أيّ لقاء منذ الـ 23 من جانفي الماضي، تاريخ مشاركته أساسيا مع المنتخب الوطني ضدّ المنافس الموريتاني، في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار.

وعلى مستوى الأندية، يُشير تاريخ الفاتح من أكتوبر الماضي، إلى موعد آخر مباراة رسمية له، وكانت ضمن صفوف ناديه نيس في مواجهة الزّائر فريق براست، لِحساب منافسة البطولة الفرنسية.

وخاض عطال كامل أطوار مباراة فريقه أضنة سبور والمُضيّف نادي ألانيا سبور، التي انتهت بِنتيجة التعادل (3-3)، ضمن إطار الجولة الـ 26 من عمر البطولة التركية.

وارتدى عطال القميص رقم “31” لِنادي أضنة سبور التركي (الفيديو).

ويجمع فريق أضنة سبور 32 نقطة في المركز الـ 10، ويشغل نادي ألانيا سبور الرّتبة الـ 7 بِرصيد 35 نقطة.