بِالفيديو: أوّل بطاقة حمراء في مشوار توبة

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة مساء الأربعاء لِعقوبة الطّرد، في مباراة فريقه باشاكشهر والضّيف نادي فنربخشة التركيَين.

وخسر فريق باشاكشهر بِنتيجة (1-2)، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 30 من عمر البطولة التركية.

واضطرّ المدافع توبة للخروج من أرضية الميدان بِالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 70، وذلك لِجمعه إنذارَين (سبب الطرد/ شاهد شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه)، وحينها كان فريقه باشاكشهر مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وبات أحمد توبة (25 سنة) وقد نال البطاقة الحمراء لِأوّل مرّة في مشواره الرياضي الاحترافي، لدى فئة الأكابر، وعلى مستوى الأندية والمنتخب الوطني الجزائري.

كما طرد الحكم لاعبا آخر من فريق باشاكشهر لكن في الوقت بدل الضّائع (90+7)، وذلك بِسبب جمعه بطاقتَين صفراوَين. والأمر يتعلّق بِمتوسّط الميدان عمر علي شاهينر.

ويجمع فريق باشاكشهر بعد هذه الخسارة 45 نقطة في المركز الـ 6، ويشغل نادي فنربخشة الرّتبة الـ 2 بِرصيد 62 نقطة.