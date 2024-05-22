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رياضة

بِالفيديو: أوّل تتويج لِنذير بلحاج في منصب مدرّب

علي بهلولي
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بِالفيديو: أوّل تتويج لِنذير بلحاج في منصب مدرّب
ح.م
المدرّب نذير بلحاج مع أحد لاعبيه بعد التتويج بِالكأس.

قاد اللاعب الدولي الجزائري السّابق نذير بلحاج والمدرّب الحالي لِنادي السد أشبال، فريقه إلى إحراز كأس قطر لِصنف أقلّ من 17 سنة.

وفاز أشبال نادي السد بِثُنائية نظيفة على نظرائهم من فريق أم صلال، في المباراة النهائية لِكأس قطر صنف أقلّ من 17 سنة، أُقيمت فعالياتها مساء الأربعاء.

وبات نذير بلحاج (41 سنة) وقد أحرز أوّل تتويج في مشواره التدريبي الفتيّ.

وفضلا عن الخبرة الدولية التي اكتسبها لاعبا في منصب مدافع أيسر، يحوز نذير بلحاج شهادة التدريب من الدرجة الأولى للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تسمح له بِالإشراف الفني على مستوى الأندية وأيضا المنتخبات.

الفيديو الأوّل: (إضغط هنا).

الفيديو لثاني: (إضغط هنا).

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