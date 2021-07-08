بِالفيديو: أوّل تدريبات لـ “بن ناصر” بعد العملية الجراحية

خاض اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الخميس، أوّل حصّة تدريبية له مع فريقه ميلان آسي الإيطالي، استعدادا للموسم الجديد.

وكان بن ناصر قد أنهى الموسم الماضي أواخر ماي المُنصرم، بِإجراء عملية جراحية بسيطة على مستوى القدم، أبعدته عن المقابلات الودّية الثلاث للمنتخب الوطني الجزائري، أمام موريتانيا ومالي وتونس، ما بين الـ 3 والـ 11 من جوان الفائت.

وأجرى بن ناصر التدريبات مع زملائه في فريق الميلان، تحت إشراف المدرب ستيفانو بيولي.

وفضلا عن البطولة الإيطالية وكأس هذا البلد، تنتظر بن ناصر وفريقه الميلان منافسة كبيرة وغالية، والأمر يتعلّق بِرابطة أبطال أوروبا، انطلاقا من دور المجموعات. بعد تموقع “الروسونيري” ثانيا في لائحة ترتيب “الكالتشيو” في الموسم المُنقضي.

وتُعطى إشارة انطلاق البطولة الإيطالية في الـ 22 من أوت المقبل، وبعدها تبدأ منافستا الكأس المحلية ورابطة أبطال أوروبا.

ويرتبط متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر (23 سنة) مع نادي ميلان آسي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.