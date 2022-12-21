بِالفيديو: أوّل هدف لـ “آدم الوناس” منذ 3 أشهر خلت

ساهم اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس سهرة الأربعاء في فوز ثقيل أحرزه فريقه ليل الفرنسي.

وانتصر نادي ليل بِنتيجة (4-1) على فريق نابولي الإيطالي، في مباراة تحضيرية.

ودخل صانع الألعاب آدم الوناس إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 61، وحينها كان فريقه ليل مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وتمكّن الدولي الجزائري من هزّ شباك فريقه السابق نابولي في الدقيقة الـ 76.

ويُشير تاريخ الـ 17 من سبتمبر الماضي إلى موعد آخر هدف أمضاه هدف آدم الوناس في مباراة رسمية، وذلك في لقاء نادي ليل ومُنافسه فريق تولوز بِرسم مسابقة البطولة الفرنسية.

وفي الطرف المقابل، دخل متوسّط الميدان الجزائري المغترب كريم زدادكة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 83، وحينها كان فريقه نابولي الإيطالي مُتخلّفا في النتيجة بِرباعية نظيفة.