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رياضة

بِالفيديو: إدارة بوروسيا مونشنغلادباخ تُودّع بن سبعيني بِعبارات “رقيقة”

علي بهلولي
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بِالفيديو: إدارة بوروسيا مونشنغلادباخ تُودّع بن سبعيني بِعبارات “رقيقة”
ح.م
رامي بن سبعيني قبيل خوض آخر مباراة له مع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ.

قدّمت إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مساء السبت تشكّراتها، إلى اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

وخاض المدافع بن سبعيني مساء السبت آخر مباراة له بِزيّ نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، لمّا لعب أساسيا في مواجهة الضّيف نادي أوغسبورغ (الفوز بـ 2-0)، لِحساب الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر البطولة الألمانية.

وكتبت إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تُودّع بن سبعيني: “كنتَ مُحارب النادي طوال أربعة أعوام. لن ننسى طريقة مراقبتك للمنافسين وتحييد خطورتهم، وأيضا أهدافك التاريخية. نتمنّى لك استمرارية مُوفقّة في المشوار الرياضي”. وأرفقت التغريدة بِشريط فيديو (اضغط هنا).

وكان بن سبعيني (28 سنة) قد التحق بِفريق بوروسيا مونشنغلادباخ في صيف 2019، قادما من نادي ران الفرنسي.

وفي الموسم الحالي، شارك رامي بن سبعيني في 29 مباراة لها صلة بِالبطولة والكأس الألمانيتَين، يوجد بينها 28 مواجهة خاضها أساسيا. وسجّل 7 أهداف، ووزّع تمريرة حاسمة.

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