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رياضة

بِالفيديو: “الفاف” تستدعي حكّام مباراة بن عكنون وبلوزداد

علي بهلولي
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بِالفيديو: “الفاف” تستدعي حكّام مباراة بن عكنون وبلوزداد

استدعى اتحاد الكرة الجزائري مساء الجمعة، حكّام المباراة الجوارية بين نجم بن عكنون ومُنافسه شباب بلوزداد.

وتندرج هذه المواجهة ضمن إطار الجولة العاشرة من عمر البطولة الوطنية، واحتضنها ملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر. وانتهت بِنتيجة التعادل (1-1).

وقالت “الفاف” إن الحكّام (ثلاثي الميدان والحكم الرّابع) الذين أداروا هذه المباراة، سيمثلون أمام مكتبها الإثنين المقبل.

وأدار هذه المواجهة المحلّية العاصمية حكم الساحة الدولي لطفي بكواسة.

ولم تُقدّم هيئة الرئيس وليد سعدي توضيحات بِشأن هذا الاستدعاء.

وأثار حكمُ المباراة الجدلَ، خاصّة في لقطة عدم احتساب هدف اللاعب الغامبي الأمين جالو مهاجم فريق شباب بلوزداد، بِحجّة التسلّل، وأيضا معاقبته بِبطاقة صفراء (الفيديو).

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