بِالفيديو: المولودية تتأهّل وبلايلي كاد يلوي ذراع الحكمة!

ارتفع عدد الأندية المُتأهّلة للدور نصف النّهائي من عمر منافسة كأس الجزائر لِكرة القدم سهرة الأحد، إلى ثلاثة فرق.

وهكذا التحقت مولودية الجزائر في المربّع الذّهبي، بِفريقَي شباب بلوزداد وشباب قسنطينة.

وفازت المولودية بِهدفَين لِصفر على وداد تلمسان، في مباراة بِرسم ربع نهائي كأس الجمهورية. عِلما أن الوداد ينشط في القسم الثالث فوج الغرب.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكمة الساحة غادة محّاط.

وسجّل ثنائية “العميد” كلّ من: صانع الألعاب يوسف بلايلي من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة للشوط الأوّل، والمهاجم الإيفواري روماريك واطارا في الدقيقة الـ 78.

وعاد بلايلي إلى سلوكاته المُثيرة للجدل، كما أظهرته صور التلفزيون في تلاسنه مع الحكمة في اللّحظات الأخيرة من الشوط الأوّل، بل وكاد يلوي ذراعها (الفيديو)!

وتُجرى آخر مباراة من عمر الدور ربع النّهائي سهرة هذا الثلاثاء، بين اتحادَي العاصمة وبسكرة، بِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة.