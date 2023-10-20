بِالفيديو: براهيمي.. هدفان وثلاث تمريرات حاسمة وجائزة

صنع اللاعب الدولي الجزائري السابق ياسين براهيمي مساء الجمعة، فوز فريقه الغرافة القطري.

وتفوّق فريق الغرافة بِنتيجة (5-2) على الضّيف نادي المعيذر، في مباراة لِحساب الجولة السادسة من عمر البطولة القطرية.

وسجّل متوسّط الميدان براهيمي الهدفَين الأخيرَين لِفريقه الغرافة، في الدقيقتَين الـ 88 و90+4. كما وزّع ثلاث تمريرات حاسمة، كُلّلت بِثلاث أهداف في الدقائق 45+4 و48 و68 (الفيديو).

وبات براهيمي يملك رصيد 9 أهداف و5 تمريرات حاسمة، في بطولة قطر للموسم الحالي.

ويتصدّر براهيمي لائحة هدّافي الدوري القطري، حيث يتقدّم بِفارق 4 أهداف عن أقرب وصيفَين.

ورفع زميله اللاعب الدولي الجزائري السّابق فريد بولحية غلّته إلى هدفَين، بِهزّه الشباك لِمصلحة فريق الغرافة، في الدقيقة الـ 68.

ويحوز نادي الغرافة 13 نقطة في المركز الثاني، خلف الراّئد نادي السد الذي يملك الرّصيد ذاته، لكن يتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+10/ +5)، وتنقصه مباراة متأخّرة. ويشغل فريق المعيذر الرّتبة الـ 8 بِمجموع 4 نقاط.

هذا واستلم ياسين براهيمي قبل انطلاق المباراة جائزة أحسن لاعب في البطولة القطرية، لِفترتَي شهرَي أوت وسبتمر الماضيَين. منحها له مُنظّمو الدوري (الفيديو).