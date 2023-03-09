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رياضة

بِالفيديو: براهيمي يُبدع تسجيلا وتمريرا

علي بهلولي
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بِالفيديو: براهيمي يُبدع تسجيلا وتمريرا
ياسين براهيمي خلال مواجهة نادي قطر (صورة فريق الغرافة).

أهدى اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي إلى فريقه الغرافة مساء الخميس، تأشيرة التأهّل إلى الدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس أمير قطر.

وفاز فريق الغرافة بِنتيجة (4-1) على مُنافسه نادي قطر، لِحساب الدور ثمن النهائي.

وسجّل متوسّط الميدان براهيمي الهدف الثاني لِفريقه الغرافة في الدقيقة الـ 18، وصنع الهدفَين الثالث والرّابع بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 44 والـ 82. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وشارك براهيمي أساسيا مثلما هو الشّأن للمدافع مهدي تاهرات، بينما استهلّ المهاجم إسحاق بلفضيل المواجهة احتياطيا، نظير غياب صانع الألعاب فريد بولحية.

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