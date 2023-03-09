بِالفيديو: براهيمي يُبدع تسجيلا وتمريرا

أهدى اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي إلى فريقه الغرافة مساء الخميس، تأشيرة التأهّل إلى الدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس أمير قطر.

وفاز فريق الغرافة بِنتيجة (4-1) على مُنافسه نادي قطر، لِحساب الدور ثمن النهائي.

وسجّل متوسّط الميدان براهيمي الهدف الثاني لِفريقه الغرافة في الدقيقة الـ 18، وصنع الهدفَين الثالث والرّابع بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 44 والـ 82. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وشارك براهيمي أساسيا مثلما هو الشّأن للمدافع مهدي تاهرات، بينما استهلّ المهاجم إسحاق بلفضيل المواجهة احتياطيا، نظير غياب صانع الألعاب فريد بولحية.