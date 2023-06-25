بِالفيديو: بصمة قوية لـ “قندوسي” في تأهّل الأهلي

أحمد قندوسي في مباراة فريقه الأهلي والمُنافس نادي السويس.

ترك اللاعب الجزائري أحمد قندوسي بصمة قوية مساء الأحد، في تأهّل فريقه الأهلي للدور ثمن النّهائي من عمر منافسة كأس مصر.

وفاز فريق الأهلي بِهدف لِصفر على نادي السويس، في مباراة لِحساب الدور الـ 16 من عمر مسابقة الكأس المصرية.

ودخل متوسّط الميدان قندوسي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 68.

ومرّر قندوسي كرة على طبق لِزميله حسين الشحات، ولم يتردّد المهاجم المصري في هزّ شباك نادي السويس في الدقيقة الـ 87. كما تُظهره صور شريط الفيديو (إضغط هنا).

وسيلعب أحمد قندوسي وفريقه الأهلي مباراة ثمن نهائي كأس مصر، لاحقا ضد نادي الداخلية.