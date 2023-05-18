بِالفيديو: بن رحمة وزملاؤه يردّون على اعتداءات لِمُتعصّبين هولنديين
اعتدى مُشجّعون مُتعصّبون لِفريق ألكمار الهولندي سهرة الخميس، على أنصار نادي وست هام الإنجليزي، بينهم أقارب اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة.
وحضر أقارب بن رحمة في مدرجات ملعب “آفاس” التابع لِنادي ألكمار الهولندي، لِتشجيع المهاجم الجزائري وفريقه وست هام الإنجليزي، في مباراة تندرج ضمن إطار إياب نصف نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.
وأظهرت صور أشرطة فيديو مُتداولة اعتداء مُشجّعين مُتعصّبين لِنادي ألكمار على أنصار فريق وست هام بينهم أقارب بن رحمة، ومحاولة الدولي الجزائري الردّ على المُشاغبين.
وتدخّل زملاء بن رحمة لِتحييد المُشاغبين الهولنديين، وحماية أنصار فريق وست هام وأقارب الدولي الجزائري، بينهم اللاعبين البرازلي لوكاس باكيتا والتشيكي توماس سوتشيك والإنجليزي ديكلان رايس.
ولا يُستبعد أن تُعالج لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لِكرة القدم هذه الحادثة في أقرب موعد، وقد تُسلّط عقوبات على نادي ألكمار الهولندي.
Said Benrahma getting involved in the scrap to protect his friends and family tonight. 🫡🇩🇿 pic.twitter.com/Ca7d8PsARH
— Dean Ammi (@AlgerianFooty) May 18, 2023
Paquetá getting involved in a brawl after AZ Alkmarr fans attack the family of Benrahma (West Ham teammate). pic.twitter.com/WKAvdPEVr7
— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) May 18, 2023
Crazy scenes have unfolded right after the final whistle when the AZ Alkmaar fans left their seats behind the goal to go and attack the jubilant West Ham fans. The players ( Benrahma Bowen Soucek Rice et al) jumped over the hoardings to come to their fans’ rescue #whufc #Alkmaar… pic.twitter.com/GlHk8fqdsW
— Alessandro Schiavone (@journ9ale) May 18, 2023
Get Benrahma back to join the BYE – fair play to him tonight getting stuck in looking after West Ham being attacked by AZ after the game… 👏
Hope all West Ham fans get bald to hotels safely. pic.twitter.com/qMGLPOzuAm
— TW8 CASUALS 🔴⚪️🔴 (@StoreTw8) May 18, 2023