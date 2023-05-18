بِالفيديو: بن رحمة وزملاؤه يردّون على اعتداءات لِمُتعصّبين هولنديين

اعتدى مُشجّعون مُتعصّبون لِفريق ألكمار الهولندي سهرة الخميس، على أنصار نادي وست هام الإنجليزي، بينهم أقارب اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة.

وحضر أقارب بن رحمة في مدرجات ملعب “آفاس” التابع لِنادي ألكمار الهولندي، لِتشجيع المهاجم الجزائري وفريقه وست هام الإنجليزي، في مباراة تندرج ضمن إطار إياب نصف نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وأظهرت صور أشرطة فيديو مُتداولة اعتداء مُشجّعين مُتعصّبين لِنادي ألكمار على أنصار فريق وست هام بينهم أقارب بن رحمة، ومحاولة الدولي الجزائري الردّ على المُشاغبين.

وتدخّل زملاء بن رحمة لِتحييد المُشاغبين الهولنديين، وحماية أنصار فريق وست هام وأقارب الدولي الجزائري، بينهم اللاعبين البرازلي لوكاس باكيتا والتشيكي توماس سوتشيك والإنجليزي ديكلان رايس.

ولا يُستبعد أن تُعالج لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لِكرة القدم هذه الحادثة في أقرب موعد، وقد تُسلّط عقوبات على نادي ألكمار الهولندي.