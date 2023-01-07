بِالفيديو: بن سبعيني يعود ويُسجّل

عاد اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني بعد ظهيرة السبت إلى أجواء المنافسات، وسجّل هدفا.

ويُشير تاريخ الـ 11 من نوفمبر الماضي إلى موعد آخر مباراة للمدافع الجزائري، حيث جمعت بين فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ والضّيف نادي بوروسيا دورتموند، ضمن إطار البطولة الألمانية. وبعدها أُوقفت المنافسات المحلّية بِسبب تنظيم قطر لِكأس العالم 2022.

وفاز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بِثنائية نظيفة على نادي أولدنبورغ من الدرجة الألمانية الثالثة، في مباراة تحضيرية.

وأمضى بن سبعيني الهدف الأوّل في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 20.

وتنتظر رامي بن سبعيني وفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ مباراة ودّية أخرى الأربعاء المقبل، أمام نادي أرمينيا بيلفيلد الألماني.