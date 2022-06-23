بِالفيديو: بن عيادة يُسجّل ويُطرد

سجّل اللاعب الدولي الجزائري حسين بن عيادة مساء الخميس هدفا، كما تعرّض لِعقوبة الطرد.

وتعادل النجم الساحلي بِنتيجة هدف لِمثله مع الضيف الترجي الرياضي، بِرسم الجولة قبل الأخيرة من مرحلة اللقب في البطولة التونسية.

وتمكّن المدافع بن عيادة من معادلة كفّة النتيجة لِمصلحة فريق النجم الساحلي، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 75. وهو ثاني توقيع للدولي الجزائري في بطولة تونس نسخة 2021-2022.

وقدّر حكم المباراة وبعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (فار)، أن بن عيادة احتفل بِطريقة غير أخلاقية. فأشهر في وجهه البطاقة الحمراء.

وبات الترجي يتصدّر لائحة الترتيب بِرصيد 21 نقطة، رفقة الاتحاد المنستيري، قبل جولة عن إسدال ستار البطولة. ويتموقع النجم الساحلي في المركز الـ 5 وقبل الأخير بِرصيد 12 نقطة.

ونفى بن عيادة في تصريحات صحفية بعد نهاية المباراة، أن يكون قد حاول استفزاز أنصار المنافس الترجي الرياضي، وقال إنه صدرت عنه طريقة الاحتفال ذاتها في مواجهة الاتحاد المنستيري، وأيضا لمّا كان يرتدي زي شباب قسنطينة.

هذا وتردّد أن حسين بن عيادة (29 سنة) بات هدفا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من قبل أندية سعودية وأيضا مغربية (الرجاء والوداد). عِلما أن مدّة عقد ابن وهران مع النجم الساحلي التونسي تنقضي في صيف 2023.

وكرّر بن عيادة سيناريو زميله المدافع عبد القادر بدران، في مباراة الجولة الماضية لِفريقه التونسي، حيث طُرد هو الآخر بِالبطاقة الحمراء.