بِالفيديو: بوداوي يمنح فريقه نيس نقاط الفوز

منح اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي سهرة الجمعة، فريقه نيس الفرنسي فوزا ثمينا.

وسجّل هشام بوداوي الهدف الوحيد في مباراة فريقه نيس والمُضيّف نادي كليرمون، عند الدقيقة الـ 74 (الفيديو). في مباراة لُعبت بِرسم الجولة العاشرة من عمر البطولة الفرنسية.

ورفع متوسّط الميدان الجزائري غلّته إلى هدفَين، في منافسة “اللّيغ 1” للموسم الجاري.

وقبل ذلك في الدقيقة الـ 37، جلب بوداوي ركلة جزاء لِفريقه نيس، أهدرها زميله المهاجم غايتان لابورد.

وتابع المهاجم بدر الدين بوعناني اللّقاء من دكّة البدلاء، بينما غاب المدافع يوسف عطال للسبب الذي يعلمه الجمهور الجزائري.

وفي الطرف المُقابل لدى نادي كليرمون، دخل المدافع الدولي الجزائري السّابق مهدي زفان إلى أرضية الميدان، بديلا في الدقيقة الـ 88.

وبات فريق نيس يجمع 22 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف نادي موناكو بِفارق نُقطتَين. ويشغل فريق كليرمون الرّتبة الـ 17 وقبل الأخيرة، بِرصيد 5 نقاط.

وتنقص ناديا موناكو وكليرمون مباراة متأخّرة لِكليهما.