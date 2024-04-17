بِالفيديو: بونجاح يُسجّل ثُلاثية ويُلامس لقب البطولة القطرية

اقترب اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح وفريقه السد مساء الأربعاء، من إحراز لقب البطولة القطرية.

وفاز فريق السد بِنتيجة ثقيلة (1-9) على مُضيّفه نادي الأهلي، في مباراة متأخّرة بِرسم الجولة الـ 13 من عمر البطولة القطرية. عِلما أن الفريقَين لعبا لِحدّ الآن 20 مواجهة.

وسجّل المهاجم بونجاح الأهداف السادس والثامن والتاسع لِفريقه السد، في الدقيقتَين الـ 69 (الفيديو) والـ 88 (الفيديو) والوقت بدل الضّائع د90+5 (الفيديو).

ورفع بونجاح غلّته إلى 8 أهداف، فضلا عن حيازته رصيد 4 تمريرات حاسمة في البطولة القطرية.

وطرد الحكمُ اللاعبَ الإيفواري إدريسا دومبيا متوسّط ميدان نادي الأهلي في الدقيقة الـ 50، وحينها كان المحلّيون مُتقدّمين في النتيجة بـ (3-1).

وقبل جولتَين عن إسدال ستار البطولة القطرية، يحوز فريق السد 46 نقطة في الصّدارة، متبوعا بِنادي الريان ثانيا الذي يملك 41 نقطة. ويشغل فريق الأهلي المركز الـ 9 بِرصيد 20 نقطة.

وتُجرى بطولة القسم الأوّل القطري لِكرة القدم، بِصيغة 12 ناديا و22 جولة.