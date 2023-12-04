بِالفيديو: بونجاح يُسجّل وفريقه السد ينتظر “معجزة”

أنقذ اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح فريقه السد القطري مساء الإثنين من فخّ الهزيمة والإقصاء، في انتظار فرج أقرب إلى وصف “معجزة”.

وتعادل فريق السد القطري بِنتيجة (2-2) مع الضّيف نادي نسف من أوزباكستان، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، لِمنافسة رابطة أبطال آسيا.

وأمضى المهاجم بونجاح الهدف الأخير في هذه المباراة، وفي الوقت بدل الضّائع (د90+4)، بعد تمريرة حاسمة من زميله المدافع بوعلام خوخي.

ورفع بونجاح غلّته إلى 5 أهداف في رابطة أبطال آسيا، ويتحوّل الرّقم إلى 7 أهداف بِاحتساب توقيعَين له في البطولة القطرية هذا الموسم.

وأظهرت صور التلفزيون بونجاح يتألّم بعد تسجيل الهدف، وبدت الإصابة على مستوى الكاحل (الفيديو).

وفي لقاء آخر عن الفوج الثاني، خسر فريق الشارقة الإماراتي بـ (1-2) خارج القواعد أمام نادي الفيصلي الأردني.

وتشكّلت لائحة ترتيب الفوج الثاني كالتّالي:

1- نسف الأوزبكي 11ن

2- السد القطري 8ن

3- الشارقة الإماراتي 8ن

4- الفيصلي الأردني 6ن

ويتفوّق السد على الشارقة في هذا الترتيب، استنادا إلى مقياس المقابلات وجها لِوجه، حيث تعادل زملاء بونجاح بِميدانهم سلبا مع نظرائهم من الشارقة، في لقاء الذّهاب. وفازوا (0-2) خارج القواعد إيّابا.

وفي 5 مجموعات تضمّ كلّ واحدة منها 4 أندية مناصفة، وبعد 6 جولات، يتأهّل الرّائد لِثمن النّهائي، فضلا عن 3 أندية تحرز امتياز أفضل رتبة ثانية. عِلما أنه توجد 5 أفواج أخرى (10 في المجموع) تخضع للوائح نفسها.

وهكذا بلغ فريق نسف الأوزبكي ثمن نهائي رابطة أبطال آسيا، بينما ينتظر بونجاح وفريقه السد إسدال ستار دور المجموعات في الفوجَين الأوّل والخامس، مساء هذا الثلاثاء. على أمل الظّفر بِواحدة من البطاقات الثلاث، المرصودة لِأفضل رتبة ثانية.

ويتشكّل جدول ترتيب الأفواج الخمسة الأولى على النّحو الآتي، حيث تبرز الوضعية الصعبة لِفريق السد في التأهّل، بعد أن فرّط في نقطتَين ثمينتَين داخل القواعد مساء الإثنين (إضغط هنا).