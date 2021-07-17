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رياضة

بِالفيديو: ثاني هدف لـ “سليماني”

علي بهلولي
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بِالفيديو: ثاني هدف لـ “سليماني”

أمضى اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مساء السبت، ثاني هدف له في الموسم الكروي الجديد.

وفاز فريق أولمبيك ليون بِثنائية نظيفة على نادي فيلفرونش، الذي ينتمي إلى بطولة فرنسا للدرجة الثالثة.

ولُعبت هذه المباراة ضمن إطار تحضيرات الفريقَين للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم سليماني أوّل هدف في هذه المباراة، لِمصلحة فريق ليون الفرنسي في الدقيقة الـ 16. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

للإشارة، فإن مواجهة فيلفرونش، هي ثاني لقاء تحضيري لِإسلام سليماني مع فريقه ليون. بعد مباراة بورغ أون براس الفرنسي في الـ 10 من جويلية الحالي.

ووقّع إسلام سليماني أوّل هدف له في الموسم الجديد، خلال مشاركته في مواجهة بورغ أون براس.

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