بِالفيديو: ثُنائية لـ “عمّورة”

يُواصل اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة تقديم العروض الإيجابية، مع فريقه سان جيلواز البلجيكي.

وتغلّب فريق سان جيلواز بِنتيجة (1-3) على مُضيّفه نادي شارلوروا، مساء الأحد. في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 17 من عمر البطولة البلجيكية.

وسجّل المهاجم عمّورة الهدف الأوّل في الدقيقة الـ 15 (الفيديو)، والأخير في الدقيقة الـ 65 (الفيديو). رافعا غلّته إلى 11 هدفا في بطولة بلجيكا.

ويتحوّل الرّقم إلى 14 هدفا، فضلا عن تمريرة حاسمة، في كلّ المسابقات الرّسمية للأندية نسخة 2023-2024، وبِاحتساب انطلاقة الدولي الجزائري في الموسم الحالي مع نادي لوغانو السويسري.

ومِثل عمّورة، شارك متوسّط الميدان آدم زرقان أساسيا، لكن بِزيّ نادي شارلوروا.

وبات فريق سان جيلواز يجمع 41 نقطة في الصّدارة، مُعمّقا الفارق عن الوصيف نادي أندرلخت إلى 6 نقاط. ويشغل فريق شارلوروا الرّتبة الـ 12 بِرصيد 17 نقطة.