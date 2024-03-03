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رياضة

بِالفيديو: ثُنائية وتمريرة حاسمة من إمضاء قادري

علي بهلولي
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بِالفيديو: ثُنائية وتمريرة حاسمة من إمضاء قادري

أهدى اللاعب الدولي الجزائري عبد القهّار قادري فريقه كورتري مساء الأحد، انتصارا ثمينا.

وفاز فريق كورتري على الضّيف نادي مولنبيك بِنتيجة (3-2)، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 28 من عمر البطولة البلجيكية.

وسجّل صانع الألعاب قادري الهدفَين الثاني لِفريقه كورتري في الدقيقة الـ 63 (الفيديو)، والثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 74 (الفيديو).

وصنع الدولي الجزائري الهدف الأوّل بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 9 (الفيديو).

ورفع قادري غلّته إلى 4 أهداف و3 تمريرات حاسمة، في البطولة البلجيكية نسخة 2023-2024. فضلا عن امتلاكه رصيد هدف خامس في مسابقة الكأس المحلّية.

واسْتُبدل عبد القهّار قادري في الدقيقة الـ 88.

وبات رصيد فريق كورتري يُقدّر بـ 21 نقطة في المركز الـ 16 والأخير، ويشغل نادي مولنبيك الرّتبة الـ 14 بِمجموع 23 نقطة.

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