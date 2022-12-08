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رياضة

بِالفيديو: جائزة فخرية لـ “بن رحمة”

علي بهلولي
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بِالفيديو: جائزة فخرية لـ “بن رحمة”
ح.م
سعيد بن رحمة

أحرز اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة جائزة فخرية، في صفوف فريقه وست هام الإنجليزي.

جاء ذلك في أحدث بيان لِإدارة نادي “المطارق”، التي أوضحت أن المكافأة الممنوحة لها صلة بِأجمل هدف لِفريقها الكروي في فترة شهر نوفمبر الماضي.

ويتعلّق الأمر هنا بِهدف المهاجم بن رحمة لِمصلحة فريقه وست هام في مرمى الضيف نادي كريستال بالاس.

ولُعبت هذه المباراة في الـ 6 من نوفمبر الماضي، وانتهت بِخسارة رجال المدرب ديفيد مويس بِنتيجة (1-2)، ضمن إطار الجولة الـ 15 من عمر البطولة الإنجليزية.

وسدّد سعيد بن رحمة كرة صاروخية من بعد حوالي 25 مترا، فاستقرّت في شباك الحارس الإسباني فيسنتي غوايتا حامي عرين فريق كريستال بالاس. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

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