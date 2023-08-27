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رياضة

بِالفيديو: ديلور يتألّق وقدّاري يُطرد

علي بهلولي
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بِالفيديو: ديلور يتألّق وقدّاري يُطرد
الأرشيف
أندي ديلور

واصل اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور مساء الأحد تألّقه، مع فريقه أم صلال القطري.

وتعادل فريق أم صلال بِهدف لِمثله مع مُضيّفه نادي العربي، لِحساب الجولة الثانية من عمر البطولة القطرية.

وصنع المهاجم ديلور هدف فريق أم صلال، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 86. مع الإشارة إلى أنه حمل شارة القائد (الفيديو).

وبات ديلور يجمع في رصيده هدفا وتمريرة حاسمة، بِزيّ نادي أم صلال في البطولة القطرية للموسم الجديد.

وعلى غرار ديلور، شارك مواطناه وزميلاه المدافع نعيم العيدوني ومتوسّط الميدان فيكتور لكحل، أساسيَين في صفوف فريق أم صلال.

وبِالمُقابل، طرد الحكمُ في الدقيقة الـ 11، اللاعبَ الإسباني ذي الأصول الجزائري وسيم قدّاري، مدافع نادي العربي (الفيديو).

ويجمع فريق أم صلال نقطة واحدة في المركز الـ 9، ويشغل نادي العربي الرّتبة الـ 6 بِنقطتَين.

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