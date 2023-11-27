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رياضة

بِالفيديو: رونالدو يرفض ركلة جزاء منحها له الحكم!

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: رونالدو يرفض ركلة جزاء منحها له الحكم!
ح.م

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء الإثنين بِطريقة لافتة، ركلة جزاء منحها له الحكم.

وسقط رونالدو داخل منطقة عملية نادي برسبوليس الإيراني، فأعلن حكم السّاحة عن ركلة جزاء. لكن مهاجم فريق النصر السعودي هرول نحو الحكم، لِيُؤكّد له أن سقوطه لا يستحقّ ركلة جزاء. فما كان من “مدير” اللّقاء سوى التراجع عن قراره (الفيديو)!

ويُشرف على إدارة المباراة حكم السّاحة الصيني ما نينغ.

وتُجرى المباراة عند كتابة هذه الأسطر بِالعاصمة السعودية الرياض، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال آسيا.

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