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رياضة

بِالفيديو: سعيود يُبدع ومبولحي يحتجّ

علي بهلولي
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بِالفيديو: سعيود يُبدع ومبولحي يحتجّ
سعيود وتمريرة الهدف الرّابع في مرمى فريق الاتفاق (صورة نادي الطائي)

ساهم اللاعب الجزائري أمير سعيود بِقوّة مساء الخميس، في فوز فريقه الطائي بِنتيجة (4-2) على الزّائر نادي الاتفاق.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة السادسة، من عمر البطولة السعودية للموسم الجديد.

وصنع متوسط الميدان الهجومي أمير سعيود الهدفَين الأوّل والرّابع لِفريقه الطائي، بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 28 والـ 77. وهما أول حصيلة للاعب الجزائري بعد مقابلتَين له في البطولة السعودية.

ولعب أمير سعيود كامل أطوار مواجهة نادي الاتفاق، بِزيّ فريقه الجديد الطائي.

وفي الطرف المقابل، حمى عرين فريق الاتفاق حارس المرمى والدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي. فيما دخل مواطنه وزميله المدافع أيوب عبدلاوي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 75، وحينها كان المُنافس نادي الطائي مُتقدّما في النتيجة بـ (2-3).

واحتجّ مبولحي وزملاؤه وأيضا جهاز التدريب كثيرا على الحكم، بعد الهدف الأوّل لِنادي الطائي. بِحجّة أن أحد لاعبي الاتفاق سقط على الأرض قبل لقطة هزّ الشباك، وكان يحتاج إلى إيقاف المباراة وعلاجه.

وبات نادي الطائي بعد هذا الانتصار، يجمع 4 نقاط في المركز الـ 14. ويشغل فريق الاتفاق الرّتبة الـ 10 بِرصيد 6 نقاط. مع الإشارة إلى أن نادي الطائي تنقصه مباراة متأخّرة.

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