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رياضة

بِالفيديو: شعيبي يُؤدّي مناسك العمرة

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: شعيبي يُؤدّي مناسك العمرة
ح.م

سافر اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي إلى البقاع المُقدّسة، لِتأدية مناسك العمرة.

ونشر شعيبي شريط فيديو في أحدث ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، يُبرز بِواسطته وجوده بِالسعودية والبقاع المُقدّسة تحديدا.

واستغلّ متوسّط الميدان نادي آينتراخت فرانكفورت توقّف نشاط المنافسات المحلّية مُؤقّتا في ألمانيا (وفقا للبرمجة هناك)، لِتأدية مناسك العمرة (الفيديو).

وتُشير سهرة الأربعاء الماضي إلى موعد آخر مباراة رسمية لِشعيبي، حينما شارك أساسيا في صفوف فريق آينتراحت فرانكفورت ضدّ الزّائر نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، لِحساب الجولة الـ 16 من عمر البطولة الألمانية.

أمّا تاريخ الـ 13 من جانفي المقبل، فهو موعد أوّل مباراة رسمية تنتظر نادي آينتراخت فرانكفورت.

وبعد تأدية مناسك العمرة، يُفترض أن يعود فارس شعيبي إلى الجزائر، استعدادا للمشاركة مع “مُحاربي الصّحراء” في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تحتضنها كوت ديفوار بداية من الـ 13 من جانفي المقبل.

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