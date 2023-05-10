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رياضة

بِالفيديو: عاشر هدف لـ “سعيود”

علي بهلولي
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بِالفيديو: عاشر هدف لـ “سعيود”
ح.م

استمرّ اللاعب الجزائري أمير سعيود مساء الأربعاء، في تقديم العروض الفنية الإيجابية.

وخسر فريق الطائي بِنتيجة (3-4) أمام المُضيّف نادي الباطن، لِحساب الجولة الـ 26 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل أمير سعيود الهدف الأوّل لِفريقه الطائي وأيضا في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 14.

ورفع صانع الألعاب الجزائري غلّته إلى 10 أهداف بِزيّ نادي الطائي، في البطولة السعودية هذا الموسم.

واللافت أن فريق الطائي كان مُتقدّما في النتيجة بِثلاثية نظيفة (الدقائق الـ 14 والـ 18 والـ 28)، قبل أن ينتفض نادي الباطن ويُوقّع رباعية (الدقائق 45+3 والـ 52 والـ 87 و90+11)، ويُحرز الفوز.

وبات فريق الطائي بعد هذه الخسارة في المركز الـ 7 بِرصيد 34 نقطة، ويتذيّل نادي الباطن لائحة الترتيب في المركز الـ 16 بِمجموع 18 نقطة.

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