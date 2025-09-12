بِالفيديو: عوار يُسجّل وبن دبكة يردّ

افتتح اللاعب الدولي الجزائري حسام عوار مساء الجمعة، عدّاد التهديف في الموسم الجديد.

وفاز نادي الاتحاد بِنتيجة (4-2) على ضيفه فريق الفتح، في مباراة الجولة الثانية من عمر البطولة السعودية.

وأمضى متوسط الميدان عوار الهدف الأول لِفريقه الاتحاد، في الدقيقة الـ 22 (الفيديو).

وشارك متوسط الميدان سفيان بن دبكة أيضا أساسيا، لكن بِزي نادي الفتح.

وأمضى بن دبكة الهدف الثاني لِفريقه الفتح، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 69 (الفيديو). مفتتحا بِدوره العدّاد.

وطرد الحكمُ لاعبًا من كل فريق في هذه المباراة.

وانفرد نادي الاتحاد بِصدارة الترتيب حيث يجمع 6 نقاط، ويشغل فريق الفتح الرتبة الـ 16 بِلا شيء.