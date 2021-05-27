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رياضة
نادي ملقة

بِالفيديو: عودة بن خماسة

علي بهلولي
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بِالفيديو: عودة بن خماسة

عاد اللاعب الدولي الجزائري السابق محمد بن خماسة إلى أجواء التدريبات، مع زملائه في فريق ملقة الإسباني.

جاء ذلك في أحدث بيان نشرته إدارة نادي ملقة الإسباني، وكما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وكان محمد بن خماسة يُعاني إصابة، تعرّض لها في التدريبات أواخر أفريل الماضي.

وصرّح التقني سيرجيو بييسير مدرب فريق ملقة حينها لِوسائل الإعلام، بِأنه لن يُجبر بن خماسة على العودة مُبكّرا إلى المنافسات الرسمية، ويتركه يُعالج ويرتاح.

وأوّلت بعض وسائل الإعلام الإسباني هذه التصريحات، بِنهاية موسم ابن وهران.

وتنتظر فريق ملقة مباراة أمام الضيف نادي كاستيون، مساء الأحد المقبل. بِرسم الجولة الـ 42 والأخيرة من عمر بطولة إسبانيا للقسم الثاني.

ولم تُوضّح إدارة نادي ملقة إن كان بن خماسة سيُشارك في هذه المباراة، أو يغيب عنها.

ولا تُشكّل هذه المباراة “أهمّية” قصوى للفريقَين، ذلك أن نادي ملقة ضمن البقاء في القسم الثاني، فيما نزل فريق كاستيون إلى الدرجة الثالثة.

ويرتبط متوسط الميدان محمد بن خماسة (27 سنة) مع نادي ملقة الإسباني بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2019 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2022.

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