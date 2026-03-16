-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: عودة سيّئة لـ”بلغالي”

الشروق الرياضي
  • 459
  • 0
عاد اللاعب الدولي الجزائري رفيق بلغالي بِطريقة سيّئة إلى الميادين، بِزي نادي هيلاس فيرونا الإيطالي.

وبعد غيابه عن آخر ثلاث مقابلات رسمية، لعب المدافع بلغالي بديلا في مواجهة الزائر نادي جنوة، منتصف نهار الأحد. في إطار الجولة الـ 29 من عمر البطولة الإيطالية.

وبعد مرور 16 دقيقة فقط من دخوله، ارتكب بلغالي خطأ فادحا، استثمر فيه منافسه البرتغالي فاتينيا مهاجم نادي جنوة وسجّل الهدف الأول (الفيديو المُدرج أدناه).

في مباراة انتهت بِخسارة فريق هيلاس فيرونا بِثُنائية نظيفة، وتذيّله لائحة الترتيب، وبات أقرب الأندية إلى القسم الثاني الإيطالي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد