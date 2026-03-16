بِالفيديو: عودة سيّئة لـ”بلغالي”

عاد اللاعب الدولي الجزائري رفيق بلغالي بِطريقة سيّئة إلى الميادين، بِزي نادي هيلاس فيرونا الإيطالي.

وبعد غيابه عن آخر ثلاث مقابلات رسمية، لعب المدافع بلغالي بديلا في مواجهة الزائر نادي جنوة، منتصف نهار الأحد. في إطار الجولة الـ 29 من عمر البطولة الإيطالية.

وبعد مرور 16 دقيقة فقط من دخوله، ارتكب بلغالي خطأ فادحا، استثمر فيه منافسه البرتغالي فاتينيا مهاجم نادي جنوة وسجّل الهدف الأول (الفيديو المُدرج أدناه).

في مباراة انتهت بِخسارة فريق هيلاس فيرونا بِثُنائية نظيفة، وتذيّله لائحة الترتيب، وبات أقرب الأندية إلى القسم الثاني الإيطالي.